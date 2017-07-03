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Katil İsrail askeri katliama kalkıştı! 35 yaralı...

İşgal altındaki Kudüs'te bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:51
Katil İsrail askeri katliama kalkıştı! 35 yaralı...

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce boğularak ölen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında Mescid-i Aksa yakınlarındaki Babu'l Esbat bölgesinde İsrail askeriyle Filistinliler arasında çatışma çıktığı, askerlerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması sonucu 35 kişinin yaralandığı ve atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Es-Savane Mahallesi'nden Babu'l Esbat bölgesine doğru giden cenaze alayına, Filistin bayrağı taşıdıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle müdahale edildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:51
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