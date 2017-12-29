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Katil İsrail askeri ateş açtı: Yaralılar var!

Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında çatışmalar şiddetlendi. Çıkan çatışmalarda 7 kişi yaralandı.

29 Aralık 2017 Cuma 16:45
Katil İsrail askeri ateş açtı: Yaralılar var!

Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında çatışmalar şiddetlendi. Çıkan çatışmalarda 7 kişi yaralandı.

Gazeteciler ve sağlık ekiplerine de ateş açan İsrail askeri bir taraftan da gaz bombaları ile göstericilere müdahale ediyor.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaralıları almak için ambulanslarla ateş altında görev yapmaya çalışıyorlar.  Birkaç Filistinli göstericinin Filistin bayrağı açtığı görülüyor. İsrail askerinin çok sayıda gaz bombası attığı, zırhlı araçlarla göstericilere müdahale ettiği görülüyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:45
  1. İsrail
  2. filistin
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