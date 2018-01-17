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Katil İsrail: Amerika, büyükelçiliğini Kudüs'e yıl içinde taşıyacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçilik binasının 2018 içerisinde Kudüs'e taşınacağını söyledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:52
Katil İsrail: Amerika, büyükelçiliğini Kudüs'e yıl içinde taşıyacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin bu yıl içinde büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Füze satmak için Hindistan'ı ziyaret eden Netanyahu, Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren kararın yıl içinde uygulanacağını gazetecilerle uçakta yaptığı sohbette söyledi.

Haaretz editörü Noa Landau, ABD lideri Donald Trump'ın Filistinli mültecilere 65 milyon dolarlık yardımı kesmesinden hemen sonra açıklamanın geldiğine dikkat çekiyor.

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını 6 Aralık 2017'de duyurmuştu.

Washington, daha önce yeni elçilik binasını inşa etmenin birkaç yıl alabileceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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