Katil İsrail ABD'deki yahudilere yardım gönderecek

İsrail Diaspora Bakanlığı, ABD’nin Houston eyaletini vuran Harvey kasırgasının etkilenen Yahudi cemaatine 1 milyon dolar yardım parası dağıtacak.

Yahudilerden birlik mesajı

İsrail Diaspora Bakanı Naftali Bennett'in ABD'nin Houston eyaletinde meydana gelen fırtınanın ardından verdiği yardım sözüne yönelik Houston Yahudi Federasyonu ve İsrail Devleti arasında para transferine yönelik anlaşma bugün imzalanacak. Bennett, anlaşma imzalanmadan önce imzalanmadan önce topluluğa verdiği mesajda, "Zor zamanlar aynı zamanda Yahudiler olarak birlikte olduğumuzu gösterdiğimiz zamanlarıdır. Zor zamanlar bir araya gelmek ve birbirimize yardım etmek için bir fırsattır" dedi. Bennett, "İsrail hükümetine Houston'daki Yahudi cemaatine 1 milyon dolar aktarmasına dair talimat verdim. Çünkü biz kardeşiz ve biz birbirimize önem veriyoruz.

Harvey kasırgası, başta Houston metropol bölgesinde meydana gelen yaygın seller nedeniyle yaklaşık 125-198.63 milyar dolar hasar verdi. Yahudi cemaatinin yüzde 70'i sular altında kalan mahallelerde yaşadı. Cemaate ait evlerin yanı sıra yaşlı bakım evleri, sinagoglar, okullar ve Yahudi Topluluk Merkezi kasırgadan hasar gördü. Yüzlerce Yahudi aile kasırgadan zarar gördü.

İsrail'in ilk defa Yahudilere böyle bir destekte bulunduğunu ifade eden Bennett, "Geçmişte Yahudiler, ihtiyaç duyulduğunda İsrail devletine yardım etti, şimdi İsrail Yahudilere yardım ediyor. Yaşlı bakım evleri, sinagoglar, okullar ve Yahudi Topluluk Merkezi'nin tamamen restore edildiği ve yenilendiği günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.