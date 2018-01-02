Katil İsrail, 10'dan fazla Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güvenlik güçlerinin bugün Batı Şeria ve Kudüs’te 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güvenlik güçleri bugün El Halil bölgesinde 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı. Beytullahim’de 2, Cenin, Nablus ve Galgaliye’de 1'er kişi olmak üzere 5 kişi İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kudüs’te ise 1'i kadın olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinden bu yana İsrail 15’i kadın, 190’ı çocuk 700 kişiyi gözaltına aldı.