Katil füzeler Amerika’dan

Türkiye'nin tüm itiraz ve uyarılarına rağmen ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’ye verdiği 5 bin tır ve iki bin uçak dolusu yüksek teknoloji ürünü ağır silah, NATO müttefiki Türkiye’nin Kilis ve Hatay’ı hedef aldı. Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda ABD’nin verdiği silahları Mehmetçik ve ÖSO’ya karşı kullanan teröristlerin Hatay/REyhanlı ve Kırıkhan ile Kilis’e ABD’nin verdiği roket ve füzelerle yaptığı 100’den fazla saldırıda 7 sivil şehit oldu. 100’e yakın kişi de yaralandı.

800’DEN FAZLA ROKET

Suriye’deki karışıklıktan yararlanan terör örgütü PYD/PKK, Afrin’i işgal etti. Terör örgütünün şehri adeta eline geçirmesinden sonra Afrin, teröristlerin yuvası haline geldi. Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’den sınırdaki Türk karakolları başta olmak üzere yaklaşık 700 saldırı gerçekleştirdi. Türkiye, 20 Ocak’ta uluslar arası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullandı ve Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması sonrasında ise terör örgütü ABD’nin verdiği silah ve mühimmatlarla Kilis’e 82 roket attı. Bu roketlerden 7 sivil vatandaşımız şehit oldu. 100’e yakın vatandaşımız yaralandı, camiler, binalar hasar gördü. Terör örgütünün sivillere karşı kullandığı mühimmat ve silahların ABD menşeli veya ABD’nin İsveç, Rusya, Almanya’dan gibi ülkelerden temin ederek terör örgütüne verdiği envanterde olması dikkat çekti. ABD, Nisan 2016’dan bu yana PYD/PKK’ya verdiği silahlar arasında; çok namlulu roket atarlar ve füze rampaları, havanlar, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri, BGM-71 TOW-Anti tank füzeleri verdi.

BİZE PARAYLA SATMADI

Bu silahlar arasında Türkiye’nin parasıyla satın almak istediği, ancak ABD’nin satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin Anti-tank füzeleri de bulunuyor. ABD’nin terör örgütüne verdiği İsveç Saab yapımı AT4 yeni nesil tanksavarlar ve Rus menşeli SPG9 geri tepmesiz toplar, Mehmetçiğin Kato Dağı operasyonlarında da ele geçirildi. Geçtiğimiz gün terör örgütü PYD/PKK mensupları, Afrin’in Şengal köyünde ÖSO’ya ait araca ABD yapımı TOW füzesiyle saldırı düzenledi. Afrin operasyonunda teröristlerden ele geçirilen silahlar arasında SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de yer aldı. Terör örgütü PYD/PKK önceki gün Hatay/Kırıkhan’a gerçekleştirdiği saldırıda da Rus yapımı antitank füzesi 9M113 konkurs kullandığı tespit edildi.

Öğretmenlik hayali yarım kaldı

Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’den Hatay/Reyhanlı’ya yaptığı roketli saldırıda şehit düşen Fatma Avlar’ın aynı saldırıda yaralanan ağabeyi Bilgey Avlar (21) kardeşinin öğretmenlik hayallerinin yarım kaldığını söyledi. Ağabeyinin ardından Fatma’nın şehadetiyle ikinci bir acı yaşayan Avlar, Beşiktaş taraftarı olan kız kardeşine Kıbrıs’tan hediye olarak taraftar bardağı getirdiğini anlatarak, bardağı verdiğinde büyük sevinç yaşayan kardeşinin o anını unutamadığını ifade etti. Avlar, şunları anlattı: “Hayallerini yaşayamadı. Öğretmen olmak istiyordu. ‘İzmir’de okuyacağım’ diyordu. ‘Buraya sürekli bomba düşüyor, siz de oraya gelirsiniz’ diyordu. Melek oldu uçtu gitti.”

Teröristin attığı roket iki sivili daha şehit etti

Suriye’nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne ve Kilis merkeze roketli saldırı düzenlendi. İki sivil daha şehit oldu. Harekatın 14’üncü gününde, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenen roketler Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düştü.

ANA CADDEYE DÜŞTÜ

Kilis’in İslahiye Caddesi’ne düşen ilk roket, Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Adnan Menderes Parkı yakınlarındaki patladı. Olayda, bir kişi yaralandı. İkinci roket, Dereboyu Caddesi’ndeki eve isabet ederken, 4 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda, Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi’ndeki bir eve de üçüncü roket isabet etti. Terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenip, Reyhanlı’ya düşen roketlerden 1’i Fidanlık Mahallesi’nde bulunan Sanayi Çarşısı’ndaki torna iş yerine isabet etti.

KARŞILIK VERİLDİ

Diğer 2 roket ise kapalı pazar yerinin de olduğu Bayır Mahallesi’ne düştü. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, roketlerin ateşlendiği Afrin kırsalına da sınır birliklerinden topçu atışı ile karşılık verildi. Hain saldırıda yaralananlardan 68 yaşındaki Rıfat Sinirli, tedavi gördüğü Antakya Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralananlardan Ahmet Şanverdi de tedavi altına alındığı Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.