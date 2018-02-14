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Katil Esed'in Türkiye korkusu: Afrin'e gelemedi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Esed güçlerini Afrin'e desteğe çağırmasına rağmen, eli kanlı diktatörün teröristlere destek vermemesinin nedeninin Türk askeri ile karşı karşıya gelmekten korktuğu için olduğu ortaya çıktı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:07
Katil Esed'in Türkiye korkusu: Afrin'e gelemedi

Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde komutanları Esed'in yalnızca Afrin'in güneyinde bir "koridora" izin verdiğini ve buradan Afrin'deki terör unsurlarına gıda ve ilaç gönderildiğini söylüyor.

Fakat Esed kontrolündeki bu koridor bir "insani koridorun" ötesinde. Afrin'e ulaşmanın tek yolu olan bu koridor, ilerleyen Türk askerlerine karşı durmak isteyen terör örgütü PKK/PYD'yi dış dünyaya bağlayan hayat kurtarıcı bir işlev görüyor.

Terör örgütü PKK/PYD, doktorlar, diplomatlar, ve yabancı gazeteciler geçtiğimiz haftalarda bu rotayı kullanarak bölgeye geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DAVET ETTİ ESED KORKUDAN GİDEMEDİ

Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'deki teröristler, Esed'i Türkiye'nin harekatına karşı sınırları korumak için resmen davet etti.

Fakat Şam şimdiye kadar bu yönde bir askeri adım atmaktan kaçındı.

Bunun arkasında ise Türkiye korkusu yatıyor... Suriyeli yetkililer söylemlerinde bu fikri destekleseler de sahada buna yönelik bir adım atılmadı.

KUŞATMA ALTINDA

Afrin uzun zamandır üç taraftan Türkiye, Suriye'nin yerel halkı ÖSO tarafından kuşatılmış durumda.

Afrin'in güneyinde hükümetin elinde bulunan bölge terör örgütü PKK/PYD, müttefikleri ABD ve bir çok Avrupalı paralı savaşçılarının Afrin'e girip çıkabilmesi için tek yol.

Eğer Şam bu hattı kapatırsa Afrin dört yandan kuşatılmış olur ve Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'nin can damarının kopması demek

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 13:07
  1. Esed rejimi
  2. Afrin
  3. YPG

YORUM YAZ

  • Osman19Osman191 sa önce
    Ne alakasi var? Kim yaziyor bu haberleri? Bakin boyle ucuk seyleri haber diye yazarsaniz, birileri sizin kapinizi calar!Afrin ve İdlip harekati Astana anlasmasina bagli yapilmiyor mu?
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