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Katil Esed’in oğlu olimpiyatlara katıldı… Sonuç ne mi oldu? Şaşırmayacaksınız!

Suriye Rejimi Başkanı Beşşar Esed’in oğlu Hafız Esed, Rio Olimpiyatları’nın en başarısızları arasında yer aldı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:35
Katil Esed’in oğlu olimpiyatlara katıldı… Sonuç ne mi oldu? Şaşırmayacaksınız!

Matematik Olimpiyatları'na katılmak için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Beşşar Esed'in oğlu Hafız Esed, olimpiyatın en başarısızları arasında yer aldı.

Olimpiyatlarda yüzde 14 doğru cevap vererek olimpiyata katılan 615 kişi arasından 528'inci olan oğul Esed, yarışmaya katılmaya hak kazanan 6 Suriyeli arasında da sonuncu oldu.

 

 

ÜLKESİNİ VE AİLESİNİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Olimpiyatta Suriye takımı da 110 takım arasında 58'inci sırada yer aldı. Oğul Esed'in başarısızlığı Arap kamuoyunda dalga konusu olurken, ülkeyi ve ailesini zor durumda bıraktığı ifade edildi.

Olimpiyatların başında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen ve O Globo gazetesine konuşan Hafız Esed “Ülkemde olan tüm korkunçlukları yaşıyor ve görüyorum. Halk ve hükümet, işgalcilere karşı birleşmiş durumda.” demişti. Babasına 'diktatör' dendiğinde ne hissettiği sorulan Esed “Babamın nasıl bir insan olduğunu biliyorum. İnsanlar onun hakkında birçok şey söylüyor, ama çoğu kör. Söyledikleri gerçeği yansıtmıyor” cevabını vermişti.

Esed'in üç çocuğundan biri olan Hafız Esed'in bir kız, bir de erkek kardeşi var.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:35
  1. suriye
  2. beşar esed
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