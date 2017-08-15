Katil Esed'e büyük şok! Askeri uçağı düşürüldü

Suriye'de Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı Usüd el Şarkiya isimli muhalif grubun lideri Saad el Hac, Esed rejimine ait Rus yapımı MİG-21 tipi bir savaş jetini düşürdüklerini aktardı.

PİLOT YAKALANDI

Es Süveyde kırsalındaki Vaid Mahmud bölgesinde düşen, uçağın enkazından çıkarılan pilot yakalandı.

REJİM'DEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuya ilişkin ise Esed rejiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uçağın düşme anı ve pilot