Katil Esed ve İran'dan küstah 'Türkiye' açıklaması

Katil Esed, Şam'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ansari’yi Şam’da kabul etti. Yapılan ortak açıklamada ‘Türkiye, Suriye’de ilhakçıdır. Karşılık verilmeli’ denildi.

Suriye Şam yönetimiyle İranarasında yapılan görüşmenin pazartesi Soçi’de başlayacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne hazırlık niteliği taşıdığı belirtilmesine rağmen, temaslar sırasında Türkiye’nin 'Zeytin Dalı' harekâtı da ele alındı.

Beşar Esed'in basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamayı aktaran Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, Esed ile Ansari'nin mutabık kaldığı şu ifadelerini aktardı:

''Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik ilhak girişimi tehditleri devam ediyor. Türkiye'nin amacına ulaşmaması için olası karşı önlemler ele alınmıştır. Türkiye terörist gruplara verdiği destekle Suriye barış sürecini baltalamaktadır.''