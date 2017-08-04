Katil Esed rejimi kritik noktayı ele geçirdi
Katil Esed rejimi Terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Rakka'nın güneyindeki Ghanim al Ali köyünü ele geçirdi.04 Ağustos 2017 Cuma 19:42
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'NIN sürdürüğü Rakka operasyonu devam ederken Katil Esed rejimide Rakka'ya güneyden ilerlemeye devam ediyor.
Esed birlikleri, Rakka'nın güneyinde bulunan kritik Ghanim al Ali köyünü ele geçirdi.
Ghanim al Ali köyü terör örgütü DEAŞ'ın Deyre Zor yolu üzerinde bulunan kritik bir bölgede yer alıyordu.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr