Katil Esed rejimi Halep'in kuzeyini vuruyor

YENİAKİT.COM.TR - Kazakistan'nın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran tarafından karara bağlanan Suriye'deki ''çatışmasızlık'' bölgelerini Esed rejimi ihlal etmeye devam ediyor.

Halep'in kuzeyinde Muhaliflerin kontrolünde bulunan, Anadan kasabası, esed rejiminin işgali altında bulunan Mu'arrasat el-Khan köyünden topçu ateşleri ile vuruluyor.

Sivil hedef gözetmeksizin yapılan bombardımanda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr