İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katil Esed rejimi çatışmasızlık bölgelerini vurdu

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin çatışmasızlık bölgelerine saldırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada şimdiye kadar 106 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 17:06
Katil Esed rejimi çatışmasızlık bölgelerini vurdu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Beşşar Esed rejiminin çatışmasızlık bölgeleri muhtırasını 68 kez ihlal ettiğini, muhtıranın yürürlüğüne girmesinden sonraki bir ay içinde 106 sivili öldürdüğünü bildirdi.

SNHR, 5 Mayıs’ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın imzaladığı "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri" muhtırasının yürürlüğe girmesinin ardından geçen bir ayda yaşanan ihlallere ve sivil kayıplara ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, "Beşşar Esed rejimi, yürülüğe giren muhtırayı 68 kez ihlal etti" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihlaller, hem saldırı olaylarını hem de tutuklama girişimlerini içeriyor.

Rapora göre, Esed rejimi bu süre içerisinde Suriye'deki farklı çatışmazlık bölgelerinde 45 kez saldırı düzenlerken, 23 kez de tutuklama ihlalinde bulundu.

SNHR, söz konusu raporda, "Suriye rejiminin düzenlediği saldırılarda aralarında 29 çocuk ve 8 kadının da olduğu 106 sivil hayatını kaybetti" bilgisi yer aldı.

Esed güçleri ile askeri muhaliflerin çatışmalarının geçen yıllara göre büyük oranda azaldığına dikkati çeken raporda, ölü sayısının rekor seviyede düştüğü vurgulandı.

Söz konusu raporda, "Esed rejimin saldırılarının azalması sonucu, sivil halkın hayatını normalleşti, sağlık alanlarında iyileşmeler dikkat çekici. Ticari hayat yeniden canlandı" ifadelere yer verildi.

4-5 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye’nin güneyinin belli bölgeleri (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.

Çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ayrıntılar üzerinde garantör ülkelerin güvenlik makamlarının görüşmeleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:06
  1. Suriye İnsan Hakları Ağı
  2. Beşşar Esed
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. İran
  • hrnhrn21 sa önce
    Sizde onları ezin geçin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek burkan görüntüleri
  1. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
  2. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  3. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  4. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  5. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  6. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  7. Fotokapanla görüntülendiler
  8. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  9. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  10. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  11. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  12. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  13. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  14. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  15. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  16. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  17. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  18. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  19. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  20. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti