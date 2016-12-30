Katil Esed güçleri o bölgeye kara harekatı başlattı

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YENİAKİT.COM.TR - Katil Esed güçleri ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Dün gece 00.00'da başlayan ateşkes mutabakatına göre, ne Muhalifler nede rejim güçleri hiçbir şekilde birvirine hava ve kara harekatı düzenlemeyecekti.

Oysa geceden bu yana İdlib, Lazkiye, Dera'da ateşkesi ihlal eden Esed güçleri şimdi de Şam'ın Muhaliflerin kontrolündeki Wadi Berede bölgesine kara harekatı başlattı.

Ağır silahlarla başlayan kara harekatıyla ateşkes bir kez daha ihlal edilmiş oldu.

kaynak: www.yeniakit.com.tr