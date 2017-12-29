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'Katil' denilmesine katlanacaksınız!

Anayasa Mahkemesi, Hasip Kaplan'ın Yeni Şafak gazetesinin 'Katil sizsiniz' başlıklı haberi nedeniyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.

29 Aralık 2017 Cuma 17:38
'Katil' denilmesine katlanacaksınız!

Gazete Duvar'dan Nurettin Öztatar'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Şafak gazetesinin 18 Ağustos 2011 tarihinde dönemin BDP milletvekillerinin fotoğraflarına da yer vererek yayınladığı ‘Katil sizsiniz’ başlıklı haber nedeniyle eski Şırnak milletvekili Hasip Kaplan’ın yaptığı bireysel başvuruyu karar bağladı.

Kaplan, AYM’ye haberin ‘şeref ve itibarın korunması hakkını ihlal ettiği’ gerekçesiyle başvuru yapmıştı. AYM, iddianın kabul edilebilir olduğuna ancak şeref ve itibarın korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

‘Basın özgürlüğüyle itibar arasında denge kurulmalı’

Anayasa Mahkemesi kararında ‘şeref ve itibarın korunması hakkı’ ile ifade özgürlüğü arasında bir denge kurulması gerektiğini savundu.

AYM ayrıca haberin eleştiri sınırlarını aşmadığını iddia etti. Kararda dönemin BDP Meclis Grup Başkanvekili Hasip Kaplan’ın fotoğrafını kullanılmasının da, siyasetçinin katlanması gereken yükümlülükler kapsamında bulunduğunu savundu.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 17:38
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Hasip Kaplan
  • KocasolakKocasolak54 dk önce
    Şehirdeki AĞALAR olmasa eşkiya dağda açlıktan geberir, bu hdp,chpAĞALARI katildir. İdam edelim bir kaçını bak bakalım bir daha geliyor mu sapa.
  • Ali VeliAli Veli56 dk önce
    Kısaca,AYM;"Katilsiniz lan siz" demiş.Doğru söze ne denir...
  • Oktay karakaşOktay karakaş1 sa önce
    Siz değil katil olmak ....
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