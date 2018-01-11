Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katil askerler itiraf etmeye başladı

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar Ordusu askerlerinin ilk kez 10 Rohingyalı’yı öldürdüğünü itiraf ettiği için bağımsız bir soruşturma başlattı.

11 Ocak 2018 Perşembe 20:37
Katil askerler itiraf etmeye başladı

Söz konusu kurbanların kalıntıları, Aralık ayında, Rakhine Eyaleti, Maungdaw şehrindeki bir köy olan Inn Din’in dışındaki toplu mezarda gömülü bulundu.

Myanmar ordu komutanı Min Aung Hlaing’in Facebook sayfasında Çarşamba günü yayınlanan bir bildiriye göre, “Bengali teröristlerin” öldürülmesine katılan askerler ve köylüler hakkında yasal işlem başlatıldı dedi.

Myanmar, çoğunluğu Müslüman azınlığı olan, zulüm görmüş Rohingya üyelerine Bengalis olarak atıfta bulunur. Ülke toplumu etnik gruplardan biri olarak tanımıyor.

Müslümanlara karşı sürmekte olan kampanyanın bir parçası olarak Myanmar, birçok barışçıl Rohingya vatandaşını “terörist” olarak nitelendirdi.

Ordunun Çarşamba günü verdiği benzeri görülmemiş bir bildiri, Rohingya’ya yönelik herhangi bir haksızlığı aylarca inkar ettikten sonra geldi.

Myanmar hükümeti etnik temizlik ve insanlık dışı suçlarıyla ilgili iddiaları defalarca reddetti ve BM araştırmacılarını ve gazetecileri şiddet olaylarının yaşandığı bölgelere girmelerini yasakladı.

İngiltere merkezli Af Örgütü , olayla ilgili olarak suç işlemiş olduğunu itiraf eden askeri bir gelişmeydi, sadece “buzdağının ucu” dedi.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:37
  1. Müslüman Rohingyalar
  2. İngiltere merkezli Af Örgütü
  3. Rakhine Eyaletİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Altan için de flaş karar!
    1. Mehmet Altan için de flaş karar!
    2. Türkiye ile Rusya'yı birbirine..
    3. Salıverilen Şahin Alpay hakkında flaş..
    4. ABD'den Avrupa ülkesine şok! Ülkeye..
    5. Galatasaray'dan yılın bombası Remy
    6. Arda Turan'da son dakika!
    7. ”Vagner Love’a talip olmaları normal”
    8. Burak Akın ardından FETÖ’de yeni..
    9. Böyle canilik olmaz! Bir bardak su..
    10. Ülkü Ocakları'ndan 'ittifak' açıklaması
    11. Avrupa'da savaş patlak verdi: Ölü ve..
    12. Pavlova: Güçlü bir AB istiyorsak..
    13. TOKİ’den Gemlik’te ilk temel
    14. Kadıköy’de korkutan yangın
    15. İngiltere'den İsrail'e kınama
    16. Öndeki araca çarpmamak için tırı devirdi
    17. Rüzgar tersine döndü! Türkiye çağrısı..
    18. Makedonya'da Arnavutça'nın resmî dil..
    19. Gençlerbirliği, Deniz Yılmaz'ı..
    20. Cami avlusundaki malzeme deposunda ölü..
    Eskişehir'de ilk kez görüntülendi
    Eskişehir'de ilk kez görüntülendi
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'