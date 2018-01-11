Katil askerler itiraf etmeye başladı

Söz konusu kurbanların kalıntıları, Aralık ayında, Rakhine Eyaleti, Maungdaw şehrindeki bir köy olan Inn Din’in dışındaki toplu mezarda gömülü bulundu.

Myanmar ordu komutanı Min Aung Hlaing’in Facebook sayfasında Çarşamba günü yayınlanan bir bildiriye göre, “Bengali teröristlerin” öldürülmesine katılan askerler ve köylüler hakkında yasal işlem başlatıldı dedi.

Myanmar, çoğunluğu Müslüman azınlığı olan, zulüm görmüş Rohingya üyelerine Bengalis olarak atıfta bulunur. Ülke toplumu etnik gruplardan biri olarak tanımıyor.

Müslümanlara karşı sürmekte olan kampanyanın bir parçası olarak Myanmar, birçok barışçıl Rohingya vatandaşını “terörist” olarak nitelendirdi.

Ordunun Çarşamba günü verdiği benzeri görülmemiş bir bildiri, Rohingya’ya yönelik herhangi bir haksızlığı aylarca inkar ettikten sonra geldi.

Myanmar hükümeti etnik temizlik ve insanlık dışı suçlarıyla ilgili iddiaları defalarca reddetti ve BM araştırmacılarını ve gazetecileri şiddet olaylarının yaşandığı bölgelere girmelerini yasakladı.

İngiltere merkezli Af Örgütü , olayla ilgili olarak suç işlemiş olduğunu itiraf eden askeri bir gelişmeydi, sadece “buzdağının ucu” dedi.