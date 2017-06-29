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Katı yakıt istatistikleri açıklandı

Katı yakıtlarda nisan ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe gerçekleşti.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:19
Katı yakıt istatistikleri açıklandı

Katı yakıtlarda nisan ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların nisanda toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 112 bin 575 ton, linyitte 4 milyon 557 bin 156 ton ve taş kömürü kokunda 363 bin 196 ton oldu.

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 2 milyon 111 bin 134 ton, linyitte 3 milyon 810 bin 93 ton ve taş kömürü kokunda 393 bin 756 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 5,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 92,2 ve linyitte de yüzde 119,6 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 47,4'ü termik santrallere, yüzde 27,6'sı kok tesislerine, yüzde 6,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 86,5'i termik santrallere, taş kömürü koku teslimatının yüzde 96,6'sı da demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:19
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