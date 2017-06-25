Kati Piri, yeni bir skandala hazırlanıyor

Türkiye aleyhtarlığı ile bilinen Piri, terör örgütü PKK’nın 29 Haziran’da AP’de düzenleyeceği konferansa konuşmacı olarak katılacak. Avrupa Parlamentosu, 3-6 Temmuz tarihlerinde önyargılarla dolu Türkiye raporunu oylayacak.

Türkiye’ye yönelik nefret dolu açıklamaların altına imza atan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, skandallarına bir yenisi eklemeye hazırlanıyor. Piri, terör örgütünün konferansında konuşma yapacak. AP, hazırladığı Türkiye raporunu oylayacağı tarih öncesi, skandal bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Terör örgütü PKK, 29 Haziran’da AP’de konferans düzenleyecek. Taslak programa göre, AP’nin Türkiye Raportörü Kati Piri de konuşmacılar arasında yer alıyor. Katılımcılar arasında örgüt sempatizanı da oldukça fazla. Terör örgütü yanlısı tutumuyla bilinen AP üyesi Mark Demesmaeker de konferansta konuşacak. Ap, 3-6 Temmuz tarihlerinde Strazburg’da, ön yargılarla dolu Türkiye raporunu oylayacak.