Katı atık depolama alanında yangın: 5 hektar kül oldu

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler katı atık depolama alanında sıcaklardan dolayı ısınan cam parçaları yangına neden oldu. Kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için 10 itfaiye aracının yanı sıra iş makineleri de seferber oldu. Yaklaşık 1 buçuk saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 5 hektarlık alanın yangın sebebiyle zarar gördüğü bildirilirken, çöplükte yaşayan hayvanlar da alevlerden etkilendi.