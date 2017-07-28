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Katarlıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi!

Katarlılar, Arap ülkelerinin uyguladığı ambargonun ardından kendilerine el uzatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini gösterdi.

28 Temmuz 2017 Cuma 18:07
Katarlıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi!

Arap Yarımadası'nda yaşanan kriz ve Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a ambargo uygulamasının ardından Türkiye, Katar'a kucak açmış ve gıda malzemesi yollamıştı.

KATARLILARIN SEVGİ GÖSTERİSİ

Bu yardımların ardından Katarlılar her fırsatta Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunuyor.

Bir AVM'nin duvarındaki Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyah-beyaz portresinin altına çocuklar dahil Katarlılar yazıyla sevgi ve saygılarını ifade ettiler.

 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 18:07
  1. Katarlılarına Türkiye ve Erdoğan sevgisi
  2. katar
  3. Suudi Arabistan
  4. Mısır
  5. Bahreyn
  6. Birleşik Arap Emirlikleri
  7. Katar'a ambargo
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
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