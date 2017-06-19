'Ülkenize dönün' denmişti! Bugün süre doldu...

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmasının ardından üç ülke de Katar'daki vatandaşlarını geri çağırmış, ülkelerinde yaşayan Katarlılar'ın ise kendi ülkelerine dönmelerini istemişti.

Her iki tarafa da verilen 14 günlük süre ülkelerin yerel saatiyle gece yarısı doldu.

Bu üç ülkenin vatandaşı olup ülkelerine dönenler ile bu ülkelerde yaşayıp da Katar'a dönenlerin sayısı tam olarak bilinmiyor.

Katar'daki İnsan Hakları Ulusal Komitesi, daha önce yayımladığı raporda, Katar'da bu ülkelerin vatandaşı olan 11 bin 387 kişinin bulunduğunu, bu ülkelerde ise bin 927 Katarlının olduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan2ın başını çektiği 9 ülke 5 Haziran'dan bu yana Katar'ı tecrit etmiş durumda... Diplomatik ve ticari ilişkilerini kesen 9 Körfez ülkesi ile Katar arasında havayolu ile ulaşım kapalı. Katar'a destek veren ülkeler ise Türkiye ve İran.