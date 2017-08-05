Katarlı ve Türk firmalar İzmir'de buluştu, anlaşmalar peş peşe geldi

Ekonomi Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve Katar Ticaret Odası iş birliğiyle İzmir'deki bir otelde düzenlenen ikili görüşmelerin yankıları sürüyor. Katar'dan 88, Türkiye'den ise 200'e yakın firmadan temsilcilerin katıldığı toplantı meyvelerini vermeye başladı. Çok sayıda firma ikili görüşmeler yaparken, görüşmeler oldukça verimli geçtiği ve Katarlı ve Türk firmalar arasında anlaşmalar yapıldı. Türkiye’nin proje yönetimi alanında hizmet veren firmalarından PROPLAN da, Katarlı proje yönetim danışmanlık firması ASTAD ile mühendislik danışmanlığı, inşaat yönetimi, tasarım ve proje yönetim alanlarında ortak ticaret fırsatlarını belirlemek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşmanın, karşılıklı iş birliği ve piyasanın araştırılmasını hedefleyen ortak stratejik amaçlar ve uygulanabilir projelere yönelik müşterek çaba için zemin hazırlayacağı bildirildi.

PROPLAN Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Özber, "Birinci sınıf projeleri zamanında, bütçesinde ve kalitesinde teslim etmek, PROPLAN ve ASTAD tarafından paylaşılan bir amaçtır. Bu Mutabakat Anlaşması ile birlikte, firmalarımız ilişkileri geliştirmeye ve de Katar ve Türkiye pazarı için yeni fırsatları ve ortaklıkları yakalamaya kendilerini adamıştır" dedi.

ASTAD İcra Kurulu Başkanı Mühendis Ali Al-Khalifa da, Katar Ticaret Odasına bu seyahati organize ettiği, Katarlı ve Türk firmaları arasında gelişen ilişkileri teşvik ettikleri, iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacak ilerideki işbirliklerine yol açtıkları için teşekkür etti. İmzalanan mutabakat anlaşmasının ayrıntılarına değinen Al-Khalifa, “Bu bizim proje yönetimindeki mükemmellik için sürdürdüğümüz aktif desteği sadece Katar’da değil uluslararası ölçekte de yansıtmaktadır. ASTAD ve PROPLAN kendi ülkelerinde proje yönetim alanında uzman olup bu Mutabakat Anlaşması iki firmanın devam eden büyümesini ve başarısını destekleyecektir.” diye konuştu.

ASTAD Uluslararası Genel Müdürü Adbulaziz Al-Mulla da, PROPLAN ile stratejik ortaklıklarının uluslararası ölçekte ilerlemesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Her zaman dünya çapında müşterilerimiz ve ortaklarımız için kusursuz sonuçları elde etmeye odaklanarak, bu gibi işbirlikleri büyümemizi ve başarımızı desteklemek adına devam edecektir.”"ifadelerini kullandı.