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Katarlı sanatçıdan ay-yıldız kaligrafisi

Katarlı sanatçı ve çizer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine yaptığı ziyarete, sosyal medyadan paylaştığı Türk-Katar dostluğunu simgeleyen kaligrafik eserle destek verdi. Kriz sırasında kendisini bir kez daha ispatlayan Türk-Katar dostluğunu bir sanat eseri ile simgeleyen, sosyal medyada "Ghada" adını kullanan Katarlı sanatçının eseri birçok kullanıcı tarafından beğeni ile karşılandı.

25 Temmuz 2017 Salı 13:46
Katarlı sanatçıdan ay-yıldız kaligrafisi

YENİ AKİT / ANKARAKatarlı sanatçı ve çizer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine yaptığı ziyarete, sosyal medyadan paylaştığı Türk-Katar dostluğunu simgeleyen kaligrafik eserle destek verdi. Kriz sırasında kendisini bir kez daha ispatlayan Türk-Katar dostluğunu bir sanat eseri ile simgeleyen, sosyal medyada "Ghada" adını kullanan Katarlı sanatçının eseri birçok kullanıcı tarafından beğeni ile karşılandı.

“TÜRK-KATAR DOSTLUĞUNU SİMGELİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, körfezdeki krizde etkin rol oynaması ve tarafları karşılıklı diyaloğa davet etmesi ile sakinleşen ortamın ardından "lider, reis" anlamına gelen "El Zaim" kelimesinin ay yıldızlı Arapça yazımı ile kaligrafik  bir esere imza atan Katar’lı sanatçı, Türk-Katar dostluğunu güzel bir eserle lortaya koydu.

“BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI”

Erdoğan’ın Katar’a dün yaptığı ziyaret nedeniyle hazırlanan eser, sosyal medyada paylaşılmasının ardından beğeni toplarken, Türk takipçiler ise esere dair övgülerini yorumlarda  paylaştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:46
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Katar
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