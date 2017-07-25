Katarlı sanatçıdan ay-yıldız kaligrafisi

YENİ AKİT / ANKARA - Katarlı sanatçı ve çizer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine yaptığı ziyarete, sosyal medyadan paylaştığı Türk-Katar dostluğunu simgeleyen kaligrafik eserle destek verdi. Kriz sırasında kendisini bir kez daha ispatlayan Türk-Katar dostluğunu bir sanat eseri ile simgeleyen, sosyal medyada "Ghada" adını kullanan Katarlı sanatçının eseri birçok kullanıcı tarafından beğeni ile karşılandı.

“TÜRK-KATAR DOSTLUĞUNU SİMGELİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, körfezdeki krizde etkin rol oynaması ve tarafları karşılıklı diyaloğa davet etmesi ile sakinleşen ortamın ardından "lider, reis" anlamına gelen "El Zaim" kelimesinin ay yıldızlı Arapça yazımı ile kaligrafik bir esere imza atan Katar’lı sanatçı, Türk-Katar dostluğunu güzel bir eserle lortaya koydu.

“BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI”

Erdoğan’ın Katar’a dün yaptığı ziyaret nedeniyle hazırlanan eser, sosyal medyada paylaşılmasının ardından beğeni toplarken, Türk takipçiler ise esere dair övgülerini yorumlarda paylaştı.