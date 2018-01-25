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Katarlı holding Türk devine ortak oldu

MADO`nun yüzde 42.7`si Katarlı Al Sraiya Holding Group`a satıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:01
Katarlı holding Türk devine ortak oldu

Türkiye'de son dönemin en önemli yabancı yatırımcılarından biri olan Katar'dan bir işlem daha tamamlandı. Doha merkezli Al Sraiya Holding Group ve Bahreyn'deki iştiraki Venture Capital Bank, MADO'nun yüzde 42.7'sini satın aldı.

Bir süredir devam eden görüşmeler geçtiğimiz hafta imza sürecine girdi ve anlaşma tamamlandı. Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO'yu Lüksemburg'da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı.

Açıklamada bulunan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz, "20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek" dedi.

Körfez Bölgesi ve Avrupa'da büyümeyi hedefleyen şirketin bu anlaşma sonrasında daha rahat hareket etmesi bekleniyor.

Dünya

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:01
  1. Türkiye
  2. MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz
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