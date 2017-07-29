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Katarlı hacıların yaşadıkları sıkıntılar BM'ye taşındı

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun, Katarlıların hac ibadetini yerine getirirken yaşadıkları sıkıntıları Birleşmiş Milletler'e taşıdığı bildirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:49
Katarlı hacıların yaşadıkları sıkıntılar BM'ye taşındı

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), tarafından BM İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Heiner Bielefeldt'e Katarlı hacıların hac ibadetini yerine getirmede karşılaştığı zorluklarla ilgili olarak gönderilen mesajda, "dini ritüellerin politize edilerek siyasi kazançlar elde etmek amacıyla kullanılmasından endişe duyulduğu" belirtildi.

Katar vatandaşlarına ibadetlerini yerine getirirken uygulanan baskıların uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun belirtildiği mesajda, "Suudi Arabistan, Katarlılara sadece iki hava yolu güzergâhı üzerinden ülkeye girmelerine izin verdi. Bu karar, Katar dışında ikamet eden Katarlılar için de geçerli, onların da önce Doha'ya daha sonra Suudi Arabistan'a giriş yaparak hac ibadetini yerine getirmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, bu ihlallerin, ramazan ayında Katarlı umrecilere yönelik ihlallerin devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 20 Temmuz'da Katarlı hacı ve umrecilerin ülkeye girebileceklerini duyurmuş ancak "sadece hava yolunu ve Katar Hava Yolları dışındaki şirketleri kullanma" şartını getirmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:49
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  2. BM
  3. Mısır
  4. Katar
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