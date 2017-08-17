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Katarlı hacı adaylarına müjde… Tüm masraflarını Kral Selman karşılayacak!

Suudi Arabistan yönetimi, Katarlı hacı adaylarının önceden elektronik izin almadan karayolu ve havayoluyla ülkeye girebileceklerini, masraflarının ise Kral Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanacağını duyurdu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:16
Katarlı hacı adaylarına müjde… Tüm masraflarını Kral Selman karşılayacak!

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Katar vatandaşlarının hac farizasını yerine getirmek için Selva Sınır Kapısı'nı kullanmaları yönündeki önerisini kabul etti.

Kral Selman'ın, Katar'da yönetimdeki El Sani ailesinin bir üyesi olan ve Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda Veliaht Prens tarafından kabul edilen Şeyh Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Casim El Sani'nin arabuluculuğu sayesinde teklifi kabul ettiği belirtildi.

Buna göre Kral Selman, Katar vatandaşlarının hac için önceden elektronik izin almaksızın Suudi Arabistan topraklarına girebilmesini onayladı. Kral, Demmam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ile El-Ahsa Uluslararası Havalimanı'ndan alınmaları ve her türlü masrafları karşılanmak üzere Cidde'ye götürülmeleri için Suudi Arabistan Havayollarına ait uçakların Katar Havalimanı'na gönderilmesi yönünde talimat verdi.

Şeyh Casim Al Sani, Veliaht Prens Muhammed ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında köklü kardeşlik ilişkileri bulunduğunu vurgulamış ve Selva Sınır Kapısı'nın açılması için ara bulucu olmuştu.

Suudi Arabistan daha önce yaptığı açıklamada, Katarlı hacı adaylarının ülkeye sadece havayolunu kullanarak ve Katar Havayolları dışındaki şirketler aracılığıyla girebileceğini bildirmişti. Katar ise Suudi Arabistan'ı hacı adaylarına engel olmakla suçlamıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:16
  1. kral selman
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