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Katar'la yeni yol haritası belirlenecek

Ekonomi Bakanı Zeybekci, bugün Katarlı mevkidaşı ile yıl sonuna kadarki ve uzun vadeli ekonomik yol haritasını görüşecek.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:09
Katar'la yeni yol haritası belirlenecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edileceğini duyurdu.

Zeybekci, bugün Katar Ekonomi Bakanı El Tani ile yapacağı görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ikili ilişkilerle ilgili önemli noktalara değindi.

"Türkiye bugüne kadar 197 kargo uçağı, 16 TIR ve bir gemi ile Katar'ın günlük ihtiyaçlarını tedarik etti" diyen Zeybekci, "Bundan sonra da Katar'ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Zeybekci, mevkidaşı El Tani ile yapacağı görüşmede yıl sonuna kadarki ve uzun vadeli ekonomik yol haritasının görüşüleceğinin altını çizdi.

Bakan Zeybekci, "Ablukaya rağmen Katar'ın gerek deniz ve kara yolu ile ticareti hiç bir aksamaya uğramadan devam etmektedir" diye konuştu.

Zeybekci ayrıca bu ay içerisinde Avusturya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de duyurdu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:09
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