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Katar’la ticaret katlanacak

Katar Yatırım Ajansı ile yapılan görüşmelerle Türk işadamlarına özel teşvikin kapısı aralanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 900 milyon dolar tutarındaki ticaret hacmini daha da arttırmak için siyasi iklimin uygun olduğunu söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:10
Katar’la ticaret katlanacak

YENİ AKİT / DOHA Türkiye Katar ortaklığında başta gayrimenkul olmak üzere pek çok firmanın katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Expo Turkey by Qatar kapılarını Başkent Doha’da ziyaretçilerine açtı.

112 Türk firmasının katıldığı etkinlikte Körfez yatırımcısını Türk şirketleriyle tanıştıracak önemli bir fırsat yakalanmış oldu. Medyacity tarafından organize edilen, Türkiye ve Katar devletleri tarafından desteklenen, etkinliğin açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yan ısıra Katar Ekonomi Bakanı Ahmet bin Jassim Al Thani de katıldı.

SİYASİ İKLİM MÜSAİT

Yarın sona erecek olan Doha Exhibition and Convention Center’daki fuarın açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, şu mesajları verdi: “Türkiye olarak bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Kalıcı ve sürdürülebilir projelere birlikte imza atmamız lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan iki ülke arasında yapılan iş birliği, geldiğimiz bu noktada iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Siyasi iklim de buna uygun görülüyor. Katar’daki iş fırsatlarını değerlendirmemiz lazım. Özellikle Katar’ın 2022 Dünya Kupası organizasyonunu da düşündüğümüzde bu ülkedeki üst ve alt yapıdaki yatırımlarını, mobilya sektörü ve özellikle ambargo ile gündeme gelen gıdaya dönük ihtiyaç maddelerinin karşılanması konusunda devamlılığın olmasını istiyoruz. İnşallah bu fuarlar, buna katkı sağlayacak. Katar Başbakanı ve Ekonomi Bakanı ile görüştüğümüzde Türk firmalarına öncelik vereceklerini ifade ettiler. Katar Ticaret ve Sanayi Odası da bu çerçevede desteklerini ortaya koyuyor.”

ÖZEL TEŞVİK YOLDA

Şu anda somut bir projenin olmadığını kaydeden Bakan Tüfenkci, görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak fuara katılan MÜSİAD üyelerine beklentilerine dönük müjdeli haberi ise şu ifadelerle dile getirdi: “Katar’a dönük işadamlarımıza özel teşvik verilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. MÜSİAD üyelerine dönük özel teşvik çalışmalarını MÜSİAD yönetimi ile birlikte yöneteceğiz. Katar Yatırım Ajansı ile yapılan görüşmelerde, Türk işadamlarına özel teşvikin kapısı aralanmış olacak.”
İkili ticaret hacminin 900 milyon doları bulduğunu belirten Tüfenkci, “Bu hacmin katlanması konusunda çabalarımız devam ediyor. Daha iyi bir seviyeye geleceğinden eminiz” şeklinde konuştu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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