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Katar'la dev anlaşma onaylandı! 5 yıl boyunca...

Türkiye ile Katar arasında "Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" onaylandı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:33
Katar'la dev anlaşma onaylandı! 5 yıl boyunca...

Türkiye ile Katar arasındaki tarım alanında imzalanan mutabakat zaptı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Mutabakat zaptına göre, tarım, gıda ve hayvancılık alanında iş birliği kapsamı, her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda güçlendirilecek.

Türkiye adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Katar adına ise Belediye ve Çevre Bakanlığının uygulamasından sorumlu olduğu mutabakat zaptıyla tarım, bitkisel üretim ve bitki sağlığı, hayvancılık ve hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, balıkçılık ile gıda sağlığı alanlarında iş birliği sağlanacak.

İki ülke, bilimsel ve teknik bilgi ile doküman, araştırma sonuçları, uzman mübadelesi yapacak, eğitim, seminer, konferans ve toplantı düzenleyecek, tarımsal pazarlamada özel sektör kuruluşları arasında iş birliği ve ortak yatırımları teşvik edecek, bitki besleme, iklim değişikliği ve tarımsal sulamada ortak projeler hazırlayacak, veteriner laboratuvarları arasında eşleştirme yapacak.

İş birliğini izlemek ve değerlendirmek üzere "Tarım Yürütme Komitesi" kurulacak. Komite, dönüşümlü olarak iki ülkeden birinde toplanacak. Mutabakat zaptı 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:33
  1. Gıda
  2. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  3. Katar
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