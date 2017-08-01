Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'la dev anlaşma onaylandı!

Türkiye ile Katar arasında "Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" onaylandı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:45
Katar'la dev anlaşma onaylandı!

Türkiye ile Katar arasındaki tarım alanında imzalanan mutabakat zaptı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Mutabakat zaptına göre, tarım, gıda ve hayvancılık alanında iş birliği kapsamı, her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda güçlendirilecek.

Türkiye adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Katar adına ise Belediye ve Çevre Bakanlığının uygulamasından sorumlu olduğu mutabakat zaptıyla tarım, bitkisel üretim ve bitki sağlığı, hayvancılık ve hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, balıkçılık ile gıda sağlığı alanlarında iş birliği sağlanacak.

İki ülke, bilimsel ve teknik bilgi ile doküman, araştırma sonuçları, uzman mübadelesi yapacak, eğitim, seminer, konferans ve toplantı düzenleyecek, tarımsal pazarlamada özel sektör kuruluşları arasında iş birliği ve ortak yatırımları teşvik edecek, bitki besleme, iklim değişikliği ve tarımsal sulamada ortak projeler hazırlayacak, veteriner laboratuvarları arasında eşleştirme yapacak.

İş birliğini izlemek ve değerlendirmek üzere "Tarım Yürütme Komitesi" kurulacak. Komite, dönüşümlü olarak iki ülkeden birinde toplanacak. Mutabakat zaptı 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:45
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    1. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    2. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    3. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    4. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    5. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    6. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    7. Ambulans yayaya çarptı!
    8. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    9. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    10. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    11. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    12. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    13. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    14. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    15. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    16. Sular altında kalacak... gün verildi..
    17. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    18. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    19. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    20. Tokmak ailesinin acılı günü
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!