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Katar'ın son hamlesi Suudi Arabistan'ı tutuşturdu!

Katar'ın geçtiğimiz günlerde LNG üretimini dünya rekoru olan 100 milyon tona çıkaracağını açıklaması üzerine, Suudi Arabistan'ı enerji pazarını kaptırma telaşı sardı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:56
Katar'ın son hamlesi Suudi Arabistan'ı tutuşturdu!

Suudi Arabistanlı enerji şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 'Önümüzdeki 10 yılda piyasada doğalgazın payını arttırarak günlük 23 651 milyon metreküp seviyesine ulaşacağız' dedi.

Suudi Arabistan ve Birlişik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere, bazı Arap ülkelerinin uyguladıkları ambargoya karşı harekete geçen geçen Katar, LNG üretimini önümüzdeki 5-7 yılda yaklaşık yüzde 30 arttırarak yıllık bazda dünya rekoru olan 100 milyon ulaşacaklarını açıklamıştı. Kuzey sahadaki çalışmalar için yatırım yapmaya başlayan Katar, hedefini gerçekleştirdiği takdirde önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı olacak. Uzamanlar Katar'ın hamlesini bir boyun eğmeme ve 'küresel ölçekte etkili olacak 'gaz' kartını oynama' olarak değerlendiriyor.
 
Petrolün ana gelir kaynağı olduğu ablukacı ülkelerden Suudi Arabistan'dan, Katar'ın bu kararına karşı yeni bir hamle geldi. Suudi Arabistanlı enerji şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada önümüzdeki yıllarda doğalgazın payını arttırarak günlük 651 milyon metreküp seviyesine ulaşacaklarını açıkladı.

ASYA PAZARI İÇİN CAZİP OLAN 'GAZ'
 
LNG'nin, petrolden daha temiz bir yakıt olarak kabul edilmesi, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi büyük ekonomilerin kirliliği azaltmak için gaza olan talebini her geçen gün artırıyor. Doğalgaz kaynakları zengin olan Katar'ın, 'Gayrı Safi Yurt içi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 50'sini, ihracat gelirlerinin yüzde 85'ini petrolden elde eden Suudi Arabistan'a karşı pazar yarışında avantajlı konuma getiriyor.
 
Katar'ın açıkladığı enerji planının üzerinden henüz bir hafta geçmişken, Suudi Arabistan'dan gelen doğalgaz açıklaması mücadelenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini gösteriyor. Suudi Arabistan enerji şrketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, ''Daha önce deneyimlediğimiz tüm süreçlerden daha karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Yakın zamanda ortaya çıkabilecek herhangi bir alternatif temiz enerji kaynağının tek başına tüm enerji ihtiyacını karşılayabileceğini düşünmüyorum." diyerek petrolün önemini asla yitirmeyeceğini vurguladı. Ancak Nasser'in, ''Önümüzdeki 10 yılda piyasada doğalgazın payını arttırarak günlük 23 milyar cubic feet (651 milyon metreküp) seviyesine ulaşacağız. Yeşil enerjiye önem vermeliyiz.'' şeklindeki ifadesi, Suudi Arabistan'ın Asya pazarını Katar'a kaptırmamak için doğalgaz çalışmalarına başladığını gösteriyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:56
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