Katar’ın küresel devleri Türk iş dünyasıyla buluşacak

Türkiye-Katar arasındaki ilişkilerin artması yönünde atılan en önemli adımlardan birisi olan Expo Turkey By Qatar, 17 Ocak 2018'de ikinci kez kapılarını açıyor. 2. Expo Turkey by Qatar MÜSİAD Ana partnerliğinde, 17-19 Ocak 2018’de Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek. İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak, 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk firmaları için önemli işbirliği fırsatlarının oluşması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar Fuarı ikinci yılında Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Katar’ın başkenti Doha’da 17-19 Ocak 2018 tarihlerinde Katar’ın küresel devlerini bir araya getirecek 2. Expo Turkey by Qatar’a Türk iş dünyası adeta çıkarma yaparak yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak.

Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, bilişim, gıda, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı 2. Expo Turkey by Qatar’a bu yıl yaklaşık 150 Türk firması katılacak. Katar ile Türkiye'yi bölge ekonomisinin iş birliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar Fuarı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak dost ve kardeş ülke Katar’ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor.



Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığın yeni ticaret köprüsü 2. Expo Turkey by Qatar’da, iki ülke arasındaki yatırımların odağındaki 7 ana sektörden lider firmalar yer alırken, Türkiye’den özellikle gayrimenkul ve inşaat şirketleri Katar’a çıkarma yapıyor.