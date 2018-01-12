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Katar'ın hamlesi sonrası BAE'den açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeye ait bir savaş uçağının, Katar hava sahasını ihlal etmediğini öne sürdü.

12 Ocak 2018 Cuma 21:17
Katar'ın hamlesi sonrası BAE'den açıklama

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Katar'ın, hava sahasının BAE tarafında ihlal edildiği yönünde yaptığı şikayet doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Cevap için resmi olarak delil sunmaya hazırlandıklarını belirten Karkaş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet götürülmesini, "gerginliği tırmandırma ve gerekçesiz bir eylem" şeklinde değerlendirdi.

KATAR BMGK'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Katar'ın BM Temsilciliği bugün BAE'ye ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BMGK'ye şikayette bulunmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

AA

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 21:17
  1. BAE
  2. Katar
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Suudi Arabistan
  5. Bahreyn
  6. Mısır
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