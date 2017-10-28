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Katar'ın eski Başbakanı Casim'den Suriye açıklaması

Katar eski Başbakanı, Katar'da katıldığı TV programında Suriye savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:16
Katar'ın eski Başbakanı Casim'den Suriye açıklaması

2013 yılında Başbakanlık görevinden ayrılan Hamad bin Casim, Katar'da katıldığı TV programında Suriye savaşına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Kendisine yöneltilen Suriye meselesi hakkındaki soruya, Suriyeli muhaliflere verilen desteğin uluslararası koordinasyonun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirten Casim, Suudi Arabistan ve ABD'nin bölgedeki rolünden bahsetti.

Muhaliflere yönelik yardımların koordineli şekilde sağlandığını belirten eski Başbakan Casim, "Terör örgütü DEAŞ'e kesinlikle yardım yapılmadı" vurgusunda bulundu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 15:16
  1. Hamad bin Casim
  2. Katar
  3. Suriye
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