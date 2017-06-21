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Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak

Katar’a yönelik Körfez ablukası nedeniyle ülkenin yılda milyarlarca dolar gelir elde ettiği sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin geleceği de tartışılmaya başlandı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:25
Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak

Bu noktada, Katar’ın 2015’in son ayında Türkiye ile imzaladığı Deniz Taşımacılığı Anlaşması'nın bu ticarete can simidi olacağı ifade ediliyor.

Anlaşma, o dönem Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım ile Katar Ulaştırma Bakanı Jassim bin Saif al Sulaity arasında 2 Aralık 2015’te Doha’da imzalanmıştı.

DÜNYAYA TAŞIYACAK

Anlaşma yürürlüğe girdiğinde iki ülke birbirinin gemi adamı belgelerini karşılıklı olarak tanıyacak, ticari denizcilik faaliyetlerine katkı saglanacak ve mürettebata vizesiz karaya çıkma hakkı getirilecek. Anlaşmayla her iki ülkede seyrüsefere açık ticari limanları arasındaki ticaret yolculuğunun yanısıra üçüncü ülkelere de taşımacılık yapma hakkı getirildi. Böylece Türk bandıralı gemiler Katar’ın en önemli servetlerinden biri olan LNG’yi Katar limanlarından alıp Türkiye’ye ve dünyanın diğer ülkelerine taşıyabilecek.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:25
  1. KATAR
  2. DOğalgaz
  3. Katar Ulaştırma Bakanı Jassim bin Saif al Sulaity
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