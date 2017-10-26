Katar’ın başkenti Doha’da eğitim zirvesi

WISE 2017 zirvesinin teması “Birlikte Var Ol, Birlikte Yarat: Birlikte Yaşamayı ve Çalışmayı Öğrenmek” olarak belirlendi.

100 ülkeden 2.000 katılımcı içinde bulunduğumuz küresel dönüşüm ve ekonomik belirsizlik sürecinde eğitimin geleceğini yeniden düşünmek için bir araya gelecek.

Eğitim, teknoloji, sosyal girişimcilik, küresel kalkınma, medya ve hayırseverlik alanlarında Dünya’nın en yaratıcı liderleri sekizinci Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi (WISE) için 14-16 Kasım tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelecek.

2009 yılından beri eğitimin geleceği üzerine en üst düzey uluslararası toplantıya dönüşen ve iki yılda bir gerçekleştirilen küresel zirveye 100 ülkeden 2.000’e yakın kişinin katılımı bekleniyor. WISE 2017 zirvesinin teması “Birlikte Var Ol, Birlikte Yarat: Birlikte Yaşamayı ve Çalışmayı Öğrenmek” olarak belirlendi. Bu tema ile küresel dönüşüm ve ekonomik belirsizliklerin hâkim olduğu günümüzde eğitim alanında karşılaşılabilecek zorluklar üzerine bir diyalog başlatmak hedefleniyor.

Zirvedeki tartışmaların merkezinde gerçek-sonrası (post-truth) bir dünyada eğitimin rolü olacak. Bu çerçevedeki konulara ek olarak medya okuryazarlığı, yapay zeka ve yapay gerçeklik, sosyal girişimcilik, tasarlanmış düşünce ve eğitimde doğru seçimler üzerine oturumlar gerçekleştirilecek.