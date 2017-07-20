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Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!

Körfezde Katar krizinin ardından yeni bir kriz alevlendi. AFP haber ajansı Kuveyt'in ülkede bulunan İranlı diplomatları sınır dışı ettiğini duyurdu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:30
Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!

Körfez'de Katar krizi henüz son bulmadan şimdi de İran ile Kuveyt arasında ipler gerildi.

Arap basınında İran'ın Kuveyt'teki temsilciliğinin bazı bölümlerinin kapatıldığı haberlerinin ardından Kuveyt, İran'la diplomatik ilişkileri konusunda yeni adımlar atacağını açıkladı.

Karara gerekçe olarak, Kuveyt mahkemesinin geçtiğimiz yıl bir İran vatandaşının da içerisinde bulunduğu bir grubu İran ve Hizbullah lehine casusluk yapmaktan mahkum etmesi gösterildi.

Mahkeme kararının ardından gelen açıklamada, "Kuveyt hükümeti, diplomatik normlara çerçevesinde, İran İslam Cumhuriyeti'yle ilişkilerini Viyana kararlarına uygun olarak düzenleyecek adımlar atma kararı almıştır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan AFP, Kuveyt'in 15 İranlı diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:30
  1. Kuveyt
  2. iran
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