Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'ı haritadan sildiler!

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Fransa'dan isim hakkı alınarak kurulan Abu Dabi Louvre Müzesi'nde bulunan bir haritada Katar silindi.

19 Ocak 2018 Cuma 12:43
Katar'ı haritadan sildiler!

Washington Institute isimli düşünce kuruluşunda yer alan Körfez uzmanı Simon Henderson imzalı bir makalede, özellikle son dönemde karşılıklı hava sahası ihlali gerekçesiyle tansiyonun yükseldiği Katar-BAE gerilimi ele alındı.

Makalede, Abu Dabi'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiğini" aktaran Henderson, müzede yapılan "bu görmezden gelmenin Fransa'nın BAE'ye sağladığı Louvre ismini kullanma anlaşmasıyla uyuşmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

BAE'nin Fransa'nın en prestijli müzelerinden Louvre'a sadece isim hakkı için 520 milyon dolar ödediği aktarılmıştı. Abu Dabi'nin, "sanat kredileri, özel sergiler ve yönetim danışmanlığı" için Louvre yönetimine ek bir 747 milyon dolar ödeyeceği bilgisiyle müze, toplamda 1,3 milyar dolara yakın faturasıyla dikkati çekmişti.

İki ülke arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:43
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. katar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Meclisi'nden Yahudileri sevindiren karar
    1. Alman Meclisi'nden Yahudileri..
    2. Afrin'de flaş gelişme! Rus askerleri..
    3. İsrail'den yeraltına güvenlik duvarı
    4. MEB'den 'Çince seçmeli ders' için..
    5. Emmanuel Adebayor'dan flaş açıklama: O..
    6. Katar'ı haritadan sildiler!
    7. Bu işleri yapanlar erken emekli oluyor
    8. 15 Temmuz'da İncirlik Üssü'nde mesai..
    9. Cesare Prandelli'ye şok! Görevine son..
    10. 'Yaş Mühim Değildir' dediler,..
    11. Amerika asla vazgeçmeyecek
    12. Flaş Gelişme! Fenerbahçe'den..
    13. Milli Savunma Bakanı Nurettin..
    14. Bakan Canikli'den Afrin açıklaması!
    15. Fenerbahçe'de yıldız futbolcu..
    16. Başbakan net konuştu: Müsamaha..
    17. İzmir'de üniversite binasında çıkan..
    18. Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya..
    19. Kırşehir'de "Gaybubet evi"nde banka..
    20. Beşiktaş yıldız golcü ile prensip..
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu