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Katar'dan Zeytin Dalı kahramanlarına selam!

Katar'dan Afrin'deki Mehmetçiğe destek Katar'da eğitim veren bir Türk okulu tarafından 'Zeytin Dalı Kahramanlarına Selam' adlı klip hazırlandı.

13 Şubat 2018 Salı 10:01

Katar'da Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği destekleriyle yürütülen kampanyada, öğrencilerin duygu ve düşünceleriyle şekillenen mektup ve resimlerin Afrin'de görev yapan Türk askerlerine teslim edileceği öğrenildi.
Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere moral vermek için çekilen klibin yanı sıra mektup ve resim kampanyası da düzenlendi.
İdareci, öğretmen ve öğrencilerin rol aldığı klipte, okul müdürü Mehmet Ali Kartosun, dünyanın neresinde olursa olsun Türk askerlerine dua ve destek amaçlı tüm yüreklerin birleştiğini, Türkiye'nin bu coğrafya için bir ümit olduğunu söyledi. Karatosun, "Öğrencilerimizde milli ve manevi duyguları arttırmak, TSK'ya ve Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak, öğrenci ve velilerimiz arasında harekata dair farkındalık oluşturmak bu kampanyanın en önemli hedefleriydi. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayret ve özverileriyle güzel bir çalışma oldu. Umarım Afrin'deki yiğitlerimize karınca misali bir nebze olsun moral desteği sağlayabiliriz" diye konuştu.

İşte o görüntüler...

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:01
  1. doha
  2. katar
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