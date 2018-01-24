Katar'dan Zeytin Dalı Harekatına tam destek

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, telefonla aradığı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında Türkiye'yi sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Al-Attiyah ile Canikli'nin görüşmesi, dün gece geç saatlerde gerçekleşti.

Katar'ın, terörle haklı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden Al-Attiyah, Afrin'e yönelik harekatı desteklediklerini belirtti.

Al-Attiyah, Türkiye'nin talep etmesi durumunda harekata gereken her türlü desteği vereceklerini de vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Canikli ise mevkidaşına, Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekatının gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Canikli, desteklerinden dolayı Katar hükümetine teşekkür etti.