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Ambargoya maruz kalan Katar'dan yeni hamle! Mektuplar gönderildi

Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ülkeye uyguladığı ambargonun sonuçlarını gönderdiği mektuplar ile Birleşmiş Milletler’e iletti.

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:42
Ambargoya maruz kalan Katar'dan yeni hamle! Mektuplar gönderildi

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, ülkesine Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn tarafından uygulanan ambargonun sonuçlarına ilişkin mektupları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Prens Zeyd bin Raad el-Hüseyin'e ulaştırdı.

MEKTUPLAR TESLİM EDİLDİ

BM Katar Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alya Ahmed bin Yusuf Al Sani'nin söz konusu mektupları, Guterres ile Zeyd bin Raad'la ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşme sırasında teslim ettiği ifade edildi.

Büyükelçi Alya'nın görüşmelerde, BM ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin konuya ilişkin açık tutumu, açıklamaları ve meseleyi takibinin ülkesi tarafından takdir edildiğini ilettiği kaydedildi.

KÖRFEZ DE KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığını" ifade etmişti.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:42
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  2. suudi arabistan
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  4. Antonio Guterres
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