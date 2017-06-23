İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'dan yeni hamle! 37 ülkeye...

Katar, Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin vatandaşlarına kapıda vize uygulaması getirdi.

23 Haziran 2017 Cuma 23:37
Katar'dan yeni hamle! 37 ülkeye...

Katar Havayolları tarafından da yayınlanan açıklama metninde, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, derhal geçerli olmak üzere aşağıda adı geçen ülkelerin vatandaşlarına bir ay geçerli olacak kapıda turist vizesi verilecek” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada söz konusu uygulamanın getirdiği ülkeler de Arjantin, Şili, Fransız Guyanası, Letonya, Makedonya, Paraguay, Slovakya, Lübnan, Bolivya, Çin, Ekvador, Guyana, Şeyşeler, Malta, Peru, Slovenya, Tayland, Brezilya, Kolombiya, Estonya, Endonezya, Litvanya, Meksika, Romanya, Güney Afrika, Uruguay, Bulgaristan, Hırvatistan Falk Adaları, Kazakistan, Makao, Moldova, Rusya, Surinam ve Venezüela olarak sıralandı.

GEREKLİ KOŞULLAR

Karşılığında 100 Katar Riyali (27 dolar) ödenmesi gereken vizelerin verilmesi için başvuru sahiplerinin en az 6 ay süre geçerli pasaportu, dönüş bileti, otel rezervasyon teyidi, 1500 dolara tekabül edecek kadar parası veya bu miktarda limiti olan bir kredi kartı olması gerekiyor.(Sputnik)

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 23:37
  1. katar
  2. vize
  3. kapıda vize
  4. Çin
  5. Peru
  6. Rusya
  7. Malta
  8. Lübnan
  9. Afrika
  10. Ekvador
  11. Tayland
  12. Letonya
  13. Estonya
  14. Romanya
  15. Uruguay
  16. Bolivya
  17. Meksika
  18. Paraguay
  19. Slovakya
  20. Litvanya
  21. Arjantin
  22. Brezilya
  23. Endonezya
  24. Kolombiya
  25. Kazakistan
  26. Hırvatistan
  27. Bulgaristan
  28. Güney Afrika
  29. İçişleri Bakanlığı
  30. Katar Havayolları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. 'Fransa'yı Nazilerin elinden biz..
    3. ABD'de F-16 kaza yaptı!
    4. Londra'da 5 büyük binada yangın..
    5. Avrupa’yı kıskandıran tablo! Türkiye..
    6. Otobüs şoförlerinden etekli protesto!
    7. BAE ne yapacağını şaşırdı! Katar’a..
    8. BAE'ye Belçika'dan büyük şok! 8..
    9. Katar'dan yeni hamle! 37 ülkeye...
    10. Bakan Işık'tan "zehirlenme"..
    11. Tarkan’la fizy’de rekor
    12. Başkan Uğur'un Bayram Mesajı...
    13. Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5..
    14. Başkan Çelik: Bayramlar Allah’ın..
    15. Başkan Uğur belediye personeli ile..
    16. Kağıthane'den Kudüs'e Kardeşlik..
    17. Nazi Almanyası'ndan Hamburg kararı!..
    18. Elveda Ey Şehr-i Ramazan
    19. Marmaris'te otel skandalı: Bir odayı..
    20. ‘Bilinçli Okuma Atölyesi’ 2. Yılını..
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!