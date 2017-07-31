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Katar'dan Türkiye'ye dev yatırım hamlesi!

Katarlılar Türkiye'ye yatırım yapmak için yola çıktı. Onlarca firma yatırım için İzmir'e gelecek.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:10
Katar'dan Türkiye'ye dev yatırım hamlesi!

Körfez krizinin ardından rotasını Türkiye'ye çeviren Katarlı yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarına yenilerini ekleyecek Körfez'de yaşanan Katar krizi, Türkiye ve katar ilişkilerini daha da kuvvetlendirdi.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARINA YATIRIM KATACAK

Katar sermayesi Türklerle üretime hazırlanıyor. Körfez'de yaşanan Katar krizi, Türkiye için fırsata dönüştü. İki ülkenin zaten iyi olan siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri bu dönemde zirveye çıktı.

TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Katar'a ihracat artarken, Katarlı firmalar yeni yatırımlar için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

TARİH BELLİ OLDU!

Katarlı onlarca firma, Türk üreticilerle buluşmak için 3-4 Ağustos'ta İzmir'e gelecek.

Katar'dan Türkiye'ye yeni yatırım müjdesini, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı. Katarlılar iki gün boyunca, İzmir'de firma ve tesisleri ziyaret edecek.

Yatırımcılar üretim, depolama, pazarlama ve dağıtım gibi süreçleri yerinde inceleyecek. Ziyarette firmalara, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Jassim el Sani de eşlik edecek.

Türkiye krizin ardından Katar'a 220 uçak, 1 gemi ve 16 TIR ile toplam 18 bin ton ihracat ürünü göndermişti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:10
  1. katar türkiye
  • Süleyman AydınSüleyman Aydın19 dk önce
    Zülfü sen para etsen seni de satarız, zaten gavur parasıyla 5 pezo edersin.
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 26 dk önce
    Sakın demeyin İzmir'de Yatırım yapacaklar , çünkü izmir halkı vallahi bir çivi çakılmasını bile hak etmiyor, hani Kuran'ı Kerim'de Allah cc diyorya Onların gözleri var görmez, kulakları var duymaz......İzmirliler aynen öyle Cumhuriyet tarihinde şu hükümetin yaptığı yatırım yapılmadı ama işte herşey ortada, NANKÖRLÜK bu olsa gerek.
  • AnadoluAnadolu30 dk önce
    Ulan zilfi senin zihniyetin kıyamete kadar bu ülkede iktidar olamayacaklar kıçınıda yırtsan bu böyle en iyisi siz israile gidin bu güzel vatanı daha fazla kirletmeyin
  • gevreligevreli41 dk önce
    Dangalaklık parayla değil,klavye haşhaşisi.
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu41 dk önce
    Başlangıç olarak güzel inşallah daha da gelir.
  • ..........46 dk önce
    Yatırımdan anladığı şehiri satmak sanan bir zekalar var ortada(!).
  • Arif ErsozArif Ersoz58 dk önce
    Uc bes Katarli is adami Izmir'e ölmuş eşşek bakinmak icin geliyor diye boyle manset yapiliyor artik.. vah vah ulke ne halde yahu
  • Mehmet EminMehmet Emin1 sa önce
    Bu neyin kafası ?? İstanbula gelen yatırımları sen hayatında nerde gördün ?
  • zülfüzülfü1 sa önce
    istanbulu bitirdilerde simddide Izmirimi satacaksin Sn dünya lideri?
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