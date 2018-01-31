Katar'dan Türkiye'ye dev teklif

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, "Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmaları Katar'da önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek alt ve üst yapı projelerini üstlenmek için hazır ve istekli." ifadesini kullandı. Yenigün başkanlığındaki Birlik heyeti, Katar Bayındırlık İdaresi Başkanı Saad Bin Ahmed Al Muhannedi başkanlığındaki Katar heyetiyle bir araya geldi.

PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Munis Özer'in de katıldığı toplantıda, gelecek dönemde iş birliği yapılabilecek muhtemel projeler görüşüldü.

TMB Başkanı Yenigün, toplantıda, iki ülke arasındaki son derece yakın ilişkilere dikkati çekerek, "Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmaları Katar'da önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek alt ve üst yapı projelerini üstlenmek için hazır ve istekli." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK İNŞAAT MALZEMELERİNİ DE KATAR'DA GÖRMEK İSTİYORUZ

Katar'da bugüne kadar Türk müteahhitlik firmaları tarafından 14,3 milyar dolar tutarında 131 proje üstlenildiğini anımsatan Yenigün, şöyle devam etti:

"Katar'ın 2030 Ulusal Vizyonu ve 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği çerçevesinde ülkenizde yaklaşık 150 milyar dolar tutarında alt ve üst yapı projesi gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü biliyoruz. Türk müteahhitlik firmaları uluslararası ortaklıklarda edinmiş olduğu tecrübe doğrultusunda ortak girişimler, konsorsiyumlar gibi her türlü iş birliği modeline açıktır."

Al Muhannedi de Katar'da TMB üyesi 3-4 büyük Türk firmasının çalıştığını ve yaptıkları işlerden son derece memnun olduklarını vurgulayarak, "Gerekli mevzuat değişikliklerini gerçekleştirecek, yeterlilik sürecini hızlandıracak ve pazara girişi kolaylaştıracağız. Yeni dönemde Türk firma sayısını artırmak için buradayız. Sadece Türk müteahhitlerini değil, Türk teknik müşavirlik hizmetlerini ve Türk inşaat malzemelerini de Katar'da görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Katar heyeti, Ankara'nın ardından İstanbul'da da temaslarda bulunacak.