Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif!

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi, İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaretinde çok önemli açıklamalar yaptı.

04 Ağustos 2017 Cuma 19:04
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif!

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi başkanlığındaki Katar heyeti İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret ederek firmalarla ikili görüşmeler yaptı.

Ziyarette konuşan İZTO Başkan Vekili Cüneyt Güleç, görüşmelerin Türkiye ve Katar arasındaki ticareti artıracağını söyledi.

Katar heyetiyle görüşmek isteyen çok sayıda firma bulunduğunu dile getiren Güleç, Katar'ın Türkiye'nin güçlü ortağı olduğunu belirtti.

İZTO'daki ikili iş görüşmelerine 23 Katarlı firmanın katıldığını aktaran Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada inşaat, gıda, sağlık, mermer ve doğal taş gibi birçok alanda yaklaşık 120 üye firma ile görüşecekler. İzmirlilerin talebi bu görüşmelere oldukça yüksek. Talep gösterince birçok üyemizi programa dahil edemedik. Bu sebeple yeni bir heyet organize etmeyi ve sizleri bir kez daha İzmir'de ağırlamayı istiyoruz."

15 MİLYAR DOLAR

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve heyet başkanı Ahbabi, İZTO'ya teşekkür ederek, "Katar'ın en ünlü iş adamlarıyla burada olmaktan son derece mutluyuz. Biliyoruz ki bize gıda getiren ilk gemi İzmir'den kalktı. Onun için İzmir'e bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İki gündür yaptıkları toplantıların son derece verimli geçtiğini dile getiren Ahbabi, şunları söyledi:

"Katarlı iş adamları ile Türk iş adamları arasında çok önemli anlaşmalar oldu. Bu bizi çok memnun ediyor. İki ülke arasındaki iş adamları arasında bir ortaklık arzusu olduğunu gördük. Katar heyetinde ülkenin her sektöründe faaliyet gösteren en ünlü 100 iş adamı var. Kardeş Türkiye ile yapılan işbirliklerinden son derece mutluyuz. Katar ile abluka yapan ülkeler arasında 15 milyar dolarlık bir ticari hacmi vardı. Biz bunun büyük bir kısmının Türkiye ile olmasını istiyoruz. Gerek siyasi duruşunuz gerekse bizi desteklemenizden dolayı bunu istiyoruz. Ayrıca sizleri de Katar'a bekliyoruz."

Konuşmaların ardından İTO Başkan Vekili Cüneyt Güleç, Katar heyet başkanı Ahbabi'ye günün anısına plaket verdi.

Heyet, daha sonra Türk iş adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 19:04
  1. katar türkiye
  • Güney DoğuluGüney Doğulu29 dk önce
    Allah c.c. yapılan ikili anlaşmaları her iki ülke için hayırlı etsin inşaallah.
  • AliAli37 dk önce
    Bi de motosikletlere önlem
  • NetNet58 dk önce
    abd ammada bileniyordur bize.katarı yedirmedikya.Türkiye kınından çıkmış kılıç gibi oldu.15 temmuzdan sonra biz amerikan conilerine bilenmeye başladık.eninde sonunda amerikan conilerinin karizmasını yerle bir edeceğiz.Osmanlının eski ihtişamını er yada geç geriye getirecegiz.Nokta.
  • AYYILDIZAYYILDIZ1 sa önce
    ZEKERİYA TEMİZEL DENEN 2001 MALİYE BAKANI BEN ÜLKEME YEŞİL SERMAYE SOKMADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM DİYEN BEYİNSİZDEN 700 MILYON DOLR BULAMADIKLARI İÇİN ÜLKEYİ BATIRDILAR O KATARLILARA BİRLİRALIK MAL SATMAK NASİPOLMASIN HAKKIM KADAR
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terörist İsrail bu ay bakın kaç Müslümanı öldürdü!
  1. Terörist İsrail bu ay bakın kaç..
  2. Celal Güngör'den tuhaf yorum:..
  3. Libya'da bombalı saldırı
  4. Akın Öztürk'ten eksik itiraf: Darbe..
  5. Maden suyunun bu faydalarını biliyor..
  6. Sırbistan'dan Katar'a destek
  7. Senaryo aynı! Kardeş ülke Pakistan'da..
  8. Borsa kapanış rekorunu 108.545,31..
  9. Katil Esed rejimi kritik noktayı ele..
  10. Gaybubet evlerine operasyon!..
  11. Soğuk iklimde hayatta kalmak
  12. Savaş öncesi ve sonrası Suriye
  13. Eşekler Mercedes çaldı!
  14. Milli futbolcu anlaşmaya vardı!
  15. PKK'ya bombalı saldırı... 39 ölü...
  16. Bugün El Bab'da bulundu...
  17. Magandalara kötü haber! İstanbul..
  18. Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar..
  19. Muhalifler operasyona başladı
  20. Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava..
Erdoğan'dan sürpriz! Cuma namazında ibadete açacak
Erdoğan'dan sürpriz! Cuma namazında ibadete açacak
Çin medyasından kafaları karıştıran Türkiye açıklaması
Çin medyasından kafaları karıştıran Türkiye açıklaması
Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
Akdeniz’de flaş gelişme! Alman gemisine el koydular!
Akdeniz’de flaş gelişme! Alman gemisine el koydular!