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Katar'dan Türkiye ile askeri tatbikat duyurusu

Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye, Körfez bölgesinde yaşanan krizin Doha ve Washington arasındaki ilişkileri etkilemediğini, yakın gelecekte Türkiye ve ABD ile ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

25 Temmuz 2017 Salı 13:48
Katar'dan Türkiye ile askeri tatbikat duyurusu

Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye, Körfez bölgesinde yaşanan krizin Doha ve Washington arasındaki ilişkileri etkilemediğini, yakın gelecekte Türkiye ve ABD ile ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapan Katar, Türkiye ve ABD'nin yen bir tatbikata hazırlandıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Atiyye şu ifadeleri kullandı: "Katar'ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin şeffaf olması ve sürekli olarak gelişmesi için bizzat yoğun çaba sarf ettim. ABD'nin terörle mücadele Katar'la işbirliğinden vazgeçeceğini sanmıyorum. Zira iki ülke uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonda müttefik durumunda. Katar, Türkiye ve ABD, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapıyor. Yakın gelecekte üç ülkenin ortak tatbikatı başlayacak."

Katar ve ABD, geçen ay Başkan Donald Trump’ın “Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor” sözlerine ve Körfez ülkelerinin yaptırımlarına rağmen ‘Bizler Faniyiz, Katar ve (Katar Emiri) Temim Kalıcıdır’ isimli ortak tatbikat düzenlemişti.

Yine haziran ayında Katar, ABD ile 12 milyar dolarlık savaş uçağı alımı için anlaşma imzalamıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:48
  1. Türkiye
  2. IŞİD
  3. Katar
  4. Washington
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