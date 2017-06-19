Katar'dan 'Türkiye' açıklaması! Körfez'e meydan okudu
Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, kendilerine yönelik ekonomik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.19 Haziran 2017 Pazartesi 18:36
Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, kendilerine yönelik ekonomik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.
Al Sani yaptığı açıklamada, "Kadar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar" ifadelerini kullandı.
PAZARLIK MASASINA OTURMAYIZ
Katar'ın henüz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al Sani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.
TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ
Al Sani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.