Katar'dan 'Türkiye' açıklaması! Körfez'e meydan okudu

Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, kendilerine yönelik ekonomik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.

Al Sani yaptığı açıklamada, "Kadar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

PAZARLIK MASASINA OTURMAYIZ

Katar'ın henüz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al Sani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.

TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ

Al Sani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.