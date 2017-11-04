Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed, "Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak ve Katar'ın güçlü bir ortak ve müttefiki olmaya devam edecek." dedi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 19:50
Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacağını ve Katar'ın güçlü bir ortak ve müttefiki olmaya devam edeceğini belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Muhammed, Fas'ta dün düzenlenen bir sempozyumda yaptığı konuşmada, "Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak ve Katar'ın güçlü bir ortak ve müttefiki olmaya devam edecek." dedi.

Katar'dan Türkiye ile askeri ilişkilerini kesmesine dair taleplerin, otorite sahibi bir ülke için kabul edilemez olduğunu belirten Muhammed, "Bir gün gelir ABD güçlerinin ülkeden kovulması ya da Fransa ve İngiltere ile savunma alanındaki iş birliğimizin kesilmesi istenir." ifadelerine yer verdi.

Katar ve Türkiye arasında savunma, ekonomi, ikili ticaret ve yatırım alanlarında stratejik güçlü bir ilişkinin bulunduğunu kaydeden Muhammed, ülkesinin Türkiye, İngiltere, Fransa gibi çeşitli ülkelerle savunma alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladığına dikkati çekti.

Körfez krizine değinen Muhammed, abluka uygulayan ülkelerin hikmetli davranmasını ve krizin çözümü için diyalog masasına oturmasını temenni ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 19:50
  1. Muhammed
  2. Katar

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Karekod' uygulaması karşılıksız çek sayısını düşürdü
    1. 'Karekod' uygulaması karşılıksız çek..
    2. Fenerbahçe'yi sarsan çifte sakatlık!
    3. İlk dersi Yelkenci verdi
    4. İran'dan Türkiye'ye flaş çağrı
    5. 36. kez kapılarını kitapseverler için..
    6. Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi
    7. Hakkari'de terör operasyonu: Çok..
    8. İMF'ye en borçlu ülkeler listesi..
    9. Her şeye vakti olup, namaza vakti..
    10. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
    11. Azrail, can alırken üzülür ya da..
    12. TSK'dan Asya-Pasifik çıkarması
    13. Dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı oldu
    14. Kubbeyi görünce çılgına döndüler
    15. ''PKK, Tuzhurmatu'da etnik fitne..
    16. Katar'dan Türkiye açıklaması
    17. Almanya: Türkiye'den 49 bin 250 kişi..
    18. ABD o ülkede katliam yaptı
    19. İşgal güçleri, Müslümanlara saldırdı
    20. Ülke hastalıktan kırılıyor! Ölü sayısı..
    Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
    Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
    Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar