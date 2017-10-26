Katar'dan Türk yatırımcılara çağrı

Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi Yousuf Al Jaida ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Baran, görüşmede, Katar ile Türkiye arasındaki ticaretin düşük seviyede bulunduğunu belirterek, "Katar ile ticaretimizi artırmanın arayışı içindeyiz. İki ülke arasındaki ticareti nasıl geliştirebiliriz beraber çalışalım. Biz her türlü iş birliğine varız." diye konuştu.

Katar'ın Ortadoğu'ya açılan önemli bir kapı olduğunu bildiren Baran, Türk inşaat firmalarının burada önemli projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Jaida da Türk iş adamlarını Katar'da yatırım yapmaya davet ederek, Türk şirketlerinin ülkelerine gelmelerini teşvik etmek istediklerini kaydetti.

Katar Finans Merkezi olarak yabancıların yüzde 100 kendi sermayeleriyle şirket kurmalarına izin verdiklerini ve yatırımcılara vergi muafiyeti tanıdıklarını belirten Jaida, başta finans sektörü olmak üzere organizasyon firmaları, bankalar, danışmanlık, mühendislik ve mimarlık şirketlerini Katar'a beklediklerini ifade etti.