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Katar'dan tüm dünyaya gözdağı!

İngiliz Times gazetesine konuşan Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi, Katar'ın tehdit edilemeyecek kadar çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:10
Katar'dan tüm dünyaya gözdağı!

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, terörizme destekle suçladıkları Katar'a geçen aydan bu yana ambargo uyguluyor.

El Emadi, on yıllardır süren doğal gaz satışının sonucu olarak güçlü mali rezervlere sahip olduklarını belirtti.

El Emadi, "Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 250'sine denk gelen ulusal varlık fonlarına sahibiz. Katar Merkez Bankası rezervlerimiz var. Maliye Bakanlığı'nın stratejik rezervleri var" dedi.

Ülkesinin ekonomisini, Doha'ya ambargo uygulayan ülkelerin ekonomileriyle karşılaştıran El-Emadi, ekonomik temellerinin bu ülkelerden çok daha güçlü olduğunu belirtti.

'BÖLGENİN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKESİYİZ'

El Emadi bu ülkelerin cidi ekonomik sorunları olduğunu söyledi: "Bahreyn ve Mısır'ın kredi notu çöp seviyesinde. Suudi Arabistan'a bakarsanız mali durumlarıyla ilgili gerçek sorunlar yaşadıklarını görürsünüz. Bölgede en hızlı büyüyen ülkeyiz. Bize en yakın Körfez İşbirliği Örgütü üyesi ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri) yüzde 40 daha hızlı büyüyoruz."

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:10
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Mısır
  3. Katar
  4. Bahreyn
  5. Maliye Bakanlığı
  6. Arabistan
  7. Merkez Bankası
  8. Times
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